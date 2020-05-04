Аршавин рассказал, как Алекс Сонг воровал форму у партнеров по "Арсеналу"
Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что экс-хавбек "канониров" Алекс Сонг воровал форму у партнеров по лондонскому клубу.
"Сонг - это такой раздолбайчик, немножко пижончик. Самый опасный он был, когда перед концом сезона все прятали форму, лишь бы он все не собрал и не увез в Африку.
Такой талантливый игрок, который, думаю, все равно не смог в полной мере себя реализовать. Веселый, добрый парень. Меня удивило, и когда его "Барселона" купила", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
32-летний Сонг в настоящее время является свободным агентом. За "Арсенал" он играл с 2005 по 2012 годы. Также выступал за "Бастию", "Чарльтон", "Барселону", "Вест Хэм", "Рубин" и "Сьон". За сборную Камеруна провел 48 матчей.
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|Команда
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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