Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне

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Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне

Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, что его обокрали в Лондоне, когда он выступал за английский клуб.

"Забрали все, что было на первом этаже, на кухне. Пару айфонов, пару компьютеров… На следующий день приехала полиция. Все спокойненько записали. Сказали: "Хорошо, будем искать". В итоге никого не нашли", - приводят слова Аршавина российские СМИ.

Аршавин выступал за "Арсенала" с 2009 по 2013 годы. Всего в составе английского клуба он провел 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Не пропустите: Аршавин раскритиковал игроков "Арсенала" за реакцию при виде Федерера. | http://soccernews.ru
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