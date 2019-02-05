Аршавин рассказал, как Венгер симулировал травмы игроков "Арсенала"

Известный российский футболист Андрей Аршавин рассказал, как бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер симулировал травмы игроков "канониров".

"У нас был разговор с Венгером, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма - и не поедешь в сборную. В "Арсенале" это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную" - заявил Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год и выиграл с командой 17 трофеев.

37-летний Аршавин выступал за "канониров" с 2009 по 2013 год, сыграл 144 матча, забил 31 гол и сделал 46 ассистов.

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