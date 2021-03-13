Аршавин рассказал, когда начал болеть за "Барселону"

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Аршавин рассказал, когда начал болеть за "Барселону"

Бывший игрок "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что поддерживает "Барселону" уже почти 30 лет.

"Когда стал болеть за "Барсу"? Думаю, что момент, когда я впервые понял, что мне нравится "Барселона", был в 1992 году. [Рональд] Куман забил гол в финале, и с того дня я стал болеть за неё. В то время я находил лучшие моменты каждого матча и подобные материалы, хотя это было довольно трудно. Мне очень нравится её стиль игры, я бы хотел так играть. Если когда-нибудь стану тренером, хотел бы реализовать эту идею на футбольном поле", - цитирует Аршавина официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в 2008 году "сине-гранатовые" хотели купить россиянина, но тогда "Зенит" не устроило предложение от каталонского клуба в размере 15 миллионов евро.

В итоге в январе 2009 года Аршавин всё-таки уехал в Европу - "Арсенал" заплатил за него 16,5 миллиона евро.

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