Аршавин рассказал, когда начал болеть за "Барселону"
Бывший игрок "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что поддерживает "Барселону" уже почти 30 лет.
"Когда стал болеть за "Барсу"? Думаю, что момент, когда я впервые понял, что мне нравится "Барселона", был в 1992 году. [Рональд] Куман забил гол в финале, и с того дня я стал болеть за неё. В то время я находил лучшие моменты каждого матча и подобные материалы, хотя это было довольно трудно. Мне очень нравится её стиль игры, я бы хотел так играть. Если когда-нибудь стану тренером, хотел бы реализовать эту идею на футбольном поле", - цитирует Аршавина официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в 2008 году "сине-гранатовые" хотели купить россиянина, но тогда "Зенит" не устроило предложение от каталонского клуба в размере 15 миллионов евро.
В итоге в январе 2009 года Аршавин всё-таки уехал в Европу - "Арсенал" заплатил за него 16,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14