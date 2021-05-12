Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере

Фото: инстаграм Аршавина/Автор неизвестен

Экс-футболист "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего тренера среди тех, с кем он работал.

"Венгер — лучший тренер? Нет, для меня Гус Хиддинк — лучший тренер. Мне нравится, что он никогда не боялся соперника", — сказал Аршавин в интервью программе "50 вопросов. Спорт".

Напомним, что вместе с Гусом Хиддинком Аршавин и сборная России дошли до 1/2 финала на Евро-2008.

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