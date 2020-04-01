Аршавин рассказал, о чем жалеет за карьеру в "Арсенале"

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Аршавин рассказал, о чем жалеет за карьеру в "Арсенале"

Экс-форвард "Арсенала" Андрей Аршавин жалеет о том, что не смог выиграть трофеи с лондонским клубом.

Российский игрок выступал за "канониров" с 2009 по 2013 год.

"Сожалею только о том, что не выиграл трофеи с "Арсеналом". Особенно тот финал Кубка лиги против "Бирмингема", который вскоре после этого вылетел в дивизион ниже. Даже тот финал мы проиграли.

Проблема заключалась в том, что каждый год "Арсенал" терял игроков. Сначала Самир Насри, потом Сеск Фабрегас, потом Робин ван Перси. Думаю, если бы могли сохранить состав в течение двух или трех лет, все было бы иначе", - цитирует 888 Sport Аршавина.

Ранее Аршавин рассказал, что думает об игроке "Арсенала" Месуте Озиле.

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