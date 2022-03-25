Аршавин рассказал о дедовщине в "Зените"
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Легенда питерского "Зенита" Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об отношениях в команде в начале его карьеры.
"Сталкивался ли я с дедовщиной в "Зените"? На заре нашей молодости была: прессовали нас немножко более взрослые игроки. И в раздевалке на базе, и во время тренировок. Мы сопротивлялись, но давать отпор не всегда получалось, конечно", - рассказал Аршавин.
Напомним, что 40-летний экс-футболист является воспитанником "Зенита", суммарно он сыграл за "сине-бело-голубых" 374 матча, забил 78 голов и сделал 106 ассистов.
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