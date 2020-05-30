Аршавин рассказал о деталях переговоров "Зенита" с "Барселоной"

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Аршавин рассказал о деталях переговоров "Зенита" с "Барселоной"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему не смог перейти в 2008 году в "Барселону".

"Там не было вопроса, чтоб я мог доплатить. В "Арсенал" меня продали за € 18 млн, а "Барса" давала € 15 млн. Но по "Барселоне" не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал ещё. Было просто летом предложение.

Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продаётся. Доплатил бы я свои, чтоб в "Барсе" оказаться? Не знаю", - передает слова Андрея "Матч ТВ".

В феврале 2009 года "Арсенал" купил Аршавина у "Зенита" за 17 миллионов евро. В составе лондонского клуба футболист провел пять сезонов.

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