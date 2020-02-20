Аршавин рассказал о неделе, которую провёл во второй команде "Зенита"

Тренер "Зенита" (U16) Андрей Аршавин поделился впечатлениями от работы во второй команде петербургского клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.



"Сейчас я вовлечён в молодёжный футбол и академию, нужно понимать и знать игроков. Часто спрашивают мнение о ребятах, поэтому я захотел узнать игроков поближе. Рад, что пробыл в расположении команды неделю и изнутри увидел работу команды Владислава Радимова.

Мне нравится, как Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки. Я почти год назад тренировался с ним с большим удовольствием, потому что изнутри лучше чувствуешь игроков и легче их оценить", - сказал Аршавин.

38-летний экс-футболист играл за "Зенит" с 1999 года по 2008, в 2012-м и с 2013 по 2015 год.

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