Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин признался, что к нему обращались по поводу возвращения в профессиональный спорт.

"Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. У меня нет желания. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда. Чтобы стать тренером, там лицензию надо получать. Такое вообще планировали, но сейчас учёба пошла в другом направлении", - сказал Аршавин.

Россиянин в течение карьеры выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За национальную сборную сыграл 74 матча и забил 17 голов.

Сейчас Аршавин занимает руководящую должность в питерском клубе. Бутсы на гвоздь он повесил в декабре 2018 года.

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