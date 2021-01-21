Аршавин рассказал о предложении возобновить карьеру
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин признался, что к нему обращались по поводу возвращения в профессиональный спорт.
"Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. У меня нет желания. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда. Чтобы стать тренером, там лицензию надо получать. Такое вообще планировали, но сейчас учёба пошла в другом направлении", - сказал Аршавин.
Россиянин в течение карьеры выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". За национальную сборную сыграл 74 матча и забил 17 голов.
Сейчас Аршавин занимает руководящую должность в питерском клубе. Бутсы на гвоздь он повесил в декабре 2018 года.
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