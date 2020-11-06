Аршавин рассказал о судебной тяжбе с бывшей женой по поводу алиментов
Директор департамента "Зенита" по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин рассказал о том, как продвигается судебный процесс между ним и его бывшей женой Юлией Барановской по поводу алиментов.
"Позиция Барановской на затягивание рассмотрения дела очевидна — продление времени, получение большего размера алиментов… Но такая позиция нарушает мои права на разумный срок правосудия и воплощается злоупотреблением правом со стороны Барановской. Действия представителей по затягиванию процесса тоже очевидны, они люди по найму и выполняют поручение клиента, особо не утруждаясь профессиональными навыками. Но, к сожалению, суд идет на поводу такой позиции Барановской, позволяет откладывать окончание рассмотрение дела и принятие решения и злоупотреблять моими правами. Я, конечно, все равно надеюсь, что здравый смысл и правосудие возьмут верх над подобным положением дел и такой ситуацией", — приводит слова Аршавина Sport24.
Аршавин и Барановская состояли в незарегистрированном браке на протяжении девяти лет. У них трое общих детей: сын Артем (родился 7 декабря 2005 года), дочь Яна (3 апреля 2008 года) и сын Арсений (14 августа 2012 года). В 2013 году пара рассталась.
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