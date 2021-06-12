Аршавин рассказал о своём отношении к критике в адрес Черчесова
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему критика в адрес наставника национальной команды Станислава Черчесова зачастую неконструктивна.
"Смотрите на табло. Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает - вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это моё мнение. Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой", - считает Аршавин.
Напомним, что в 2018 году россияне под руководством Черчесова стали четвертьфиналистами домашнего Чемпионата Мира.
57-летний тренер возглавляет сборную с августа 2016 года.
Не пропустите: Черчесов: "Не планирую пока завершать тренерскую карьеру". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Арсенал" попытается переманить ван де Бека
-
Мбаппе сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ
-
Аршавин порассуждал о карьере Кокорина
-
"Милан" намерен купить форварда "Зенита"
-
Зарема: "Продавать в Европу русских футболистов - безнадёжное занятие"
-
Сборная России выбрала форму на матч с Бельгией
-
Пике: "Надеюсь, Холанд перейдёт в "Барселону"
-
Аршавин рассказал о своём отношении к критике в адрес Черчесова
-
7 футболистов сборной Венесуэлы заболели коронавирусом перед стартом Кубка Америки
-
Луческу оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
-
"Краснодар" хочет купить шведского хавбека
-
Мостовой отреагировал на исключение из заявки сборной России на Евро-2020
-
"Барселона" возобновила интерес к Лаутаро Мартинесу
-
"Динамо" продлило контракт с 32-летним Паршивлюком
-
Пике рассказал, когда завершит карьеру
-
Защитник "Урала" перешёл в "Ростов"
-
"Сочи" нацелился на ганского нападающего
-
"Арсенал" готовит крупное предложение по защитнику "Брайтона"
-
Доннарумма установил рекорд сборной Италии
-
Ломбертс сделал прогноз на матч Бельгия - Россия