Аршавин рассказал о своём отношении к критике в адрес Черчесова

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему критика в адрес наставника национальной команды Станислава Черчесова зачастую неконструктивна.

"Смотрите на табло. Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает - вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это моё мнение. Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой", - считает Аршавин.

Напомним, что в 2018 году россияне под руководством Черчесова стали четвертьфиналистами домашнего Чемпионата Мира.

57-летний тренер возглавляет сборную с августа 2016 года.

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