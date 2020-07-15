Аршавин рассказал о желании стать президентом "Зенита"

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Аршавин рассказал о желании стать президентом "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, хотел бы он занять руководящую должность в "Зените".

"Официально у меня два места работы - это "Матч ТВ", где я являюсь экспертом, и "Зенит", где официальная должность звучит как "советник президента". За этот год я проводил много времени в Академии, смотрел игры "Зенита-м", "Зенита-2", тренировал детей 2004 года, и если президент где-то что-то спрашивал меня по главной команде, я давал свои комментарии и высказывал свои идеи.

Вообще, когда еще играл в начале 2000-х, еще когда не был звездой, - а может я и вообще не был звездой, - задавали такой вопрос: кем бы я хотел стать после окончания игровой карьеры? До завершения карьеры тогда оставалось 14-15 лет, но мне уже тогда хотелось быть президентом "Зенита", потому что это очень статусно. Я люблю футбол, а управлять главной командой в Петербурге (а сейчас уже и в стране) - это круто и это интересно. Я не говорю, что я пойду рубить лес, если мне скажут, что я за это стану президентом. Я хочу, чтобы это произошло естественным путем, благодаря моей работе. В принципе, у меня такое же отношение к должности спортивного директора. Если это случится, я буду этому рад. Есть ли предпосылки для этого? Пока неизвестно", - цитирует Аршавина "Фонтанка".

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач.

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