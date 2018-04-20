Аршавин рассказал об уникальности Венгера

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Аршавин рассказал об уникальности Венгера

Экс-полузащитник "Арсенала" Андрей Аршавин поделился мнением о скором уходе Арсена Венгера с поста главного тренера "канониров".

"Уход Арсена Венгера из "Арсенала" я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу добился права принять решение самому, когда посчитал нужным. Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум - когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня её сдёрнул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся" - сказал Аршавин.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.   

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