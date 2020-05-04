Аршавин рассказал, почему Фабрегас покинул "Арсенал" и перешел в "Барселону" в 2011 году

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал о переходе экс-хавбека "канониров" Сеска Фабрегаса в "Барселону" в 2011 году.

"Мне кажется, в тех отрезках его карьеры, которые застал я, ему было грустно, что он играет в нашей команде. Понимал, что он в порядке и хорош, а, к сожалению, мы, его партнеры, не можем вместе с ним идти наверх. Поэтому ему пришлось перейти в "Барселону", – приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Фабрегас выступал за "Арсенал" с 2003 по 2011 годы. В составе лондонского клуба об выиграл Кубок и Суперкубок Англии. За "Барселону" он отыграл три сезона, в течение которых стал чемпионом Испании, обладатель Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В настоящее время 33-летний хавбек играет за "Монако".

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