Аршавин рассказал, почему он не займет пост спортивного директора "Зенита"

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что он не собирается претендовать на пост спортивного директора петербургского клуба.

"Нынешний спортивный директор Хавьер Рибалта, скорее всего, не будет продлевать контракт с "Зенитом". Он говорит, что его семье, с которой он редко видится, здесь не очень нравится.

Что касается меня, то мне кажется, я не готов просто следующим летом вступить на эту должность. У меня не хватит ни опыта, ни знаний. Я не только тебе говорю, но и Рибалте в том числе", - сказал Аршавин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.