Аршавин рассказал, почему "Зенит" не пригласит Газизова
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что петербургский клуб никогда не предложит работу Шамилю Газизову, который ранее работал генеральным директором "Спартака".
"Блин, хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова что брать. Уже нельзя. Он уже работал в "Спартаке". Вот если бы просто из "Уфы" пригласить — это одно. А то, что он работал в "Спартаке" и сказал, что бросил перчатку… Он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть в недрах "Газпрома" какой-то есть топ-менеджер, — сказал Аршавин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может покинуть спортивный директор Хавьер Рибалта.
Не пропустите: Аршавин рассказал, почему он не займет пост спортивного директора "Зенита". | http://soccernews.ru
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