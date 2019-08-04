Аршавин рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок Англии

1 Теги андрей аршавинманчестер ситиливерпуль

Аршавин рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок Англии

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что думает о предстоящем матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

"Думаю, обе команды хотят победить, это важно и с моральной точки зрения, и с психологической. Соперничество Гвардиолы и Клоппа всегда носит принципиальный характер, но в целом в Англии относятся к этому матчу, как к выставочному - хорошая возможность вкатиться в сезон и посмотреть на состояние команд.

Я отдам предпочтение "Манчестер Сити", потому что у них было больше времени на подготовку", - сказал Аршавин.

Встреча за Суперкубок Англии состоится сегодня, 4 августа. Начало - в 17:00 (мск).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

За кого будет болеть и предсказывать победителя матча, наверное, разные вещи, не?

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