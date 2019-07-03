Аршавин развелся с женой

Теги зенит санкт-петербургандрей аршавин

Аршавин развелся с женой
Виктория Савицкая, адвокат экс-нападающего "Зенита" Андрея Аршавина, сообщила, что ее клиент развелся с журналисткой Алисой Казьминой. 

"Брак расторгнут. Место нахождения ребенка - с матерью", - приводят слова Савицкой российские СМИ.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь Есеня. Затем пара распалась, но Аршавин в течение длительного времени не выплачивал алименты на ребенка. В итоге задолженность бывшего футболиста превысила миллион рублей. За это зенитовцу было запрещено выезжать за границу. В данный момент Аршавин выплатил задолженность.

Стоит отметить, что у Аршавина есть еще трое детей от телеведущей Юлии Барановской, с которой он на протяжении многих лет жил в гражданском браке.

Не пропустите: Аршавин: "Шансы увидеть Дзюбу в АПЛ? Минимальные". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов