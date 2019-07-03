Аршавин развелся с женой



Виктория Савицкая, адвокат экс-нападающего "Зенита" Андрея Аршавина, сообщила, что ее клиент развелся с журналисткой Алисой Казьминой.

"Брак расторгнут. Место нахождения ребенка - с матерью", - приводят слова Савицкой российские СМИ.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь Есеня. Затем пара распалась, но Аршавин в течение длительного времени не выплачивал алименты на ребенка. В итоге задолженность бывшего футболиста превысила миллион рублей. За это зенитовцу было запрещено выезжать за границу. В данный момент Аршавин выплатил задолженность.

Стоит отметить, что у Аршавина есть еще трое детей от телеведущей Юлии Барановской, с которой он на протяжении многих лет жил в гражданском браке.

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