Аршавин решил продлить контракт с "Кайратом"

Атакующий полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин останется в своём нынешнем клубе ещё на какой-то период.

36-летний россиянин решил подписать новый контракт. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Отметим, что действующее соглашение Аршавина с "Кайратом" истекает 31 декабря этого года.

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