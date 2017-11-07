Аршавин решил продлить контракт с "Кайратом"

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Аршавин решил продлить контракт с "Кайратом"

Атакующий полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин останется в своём нынешнем клубе ещё на какой-то период.

36-летний россиянин решил подписать новый контракт. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Отметим, что действующее соглашение Аршавина с "Кайратом" истекает 31 декабря этого года. 

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