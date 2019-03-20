Аршавин: "РПЛ интереснее чемпионатов Италии, Германии и Франции"
Легенда российского футбола Андрей Аршавин сравнил РПЛ с итальянской Серией А, немецкой Бундеслигой и французской Лигой 1.
"В плане интриги у нас чемпионат поинтереснее. Тот же чемпионат Франции вообще можно не начинать смотреть - сразу понятно, что ПСЖ возьмёт титул. В Германии - "Бавария", в Италии - "Ювентус". Это ужасно, а вот борьба за чемпионство в российском первенстве не только радует болельщиков, но и помогает развитию спорта. Игроки прогрессируют при такой высокой конкуренции", - сказал Аршавин.
Стоит отметить, что в РПЛ четыре года подряд меняются чемпионы - "Зенит" (2015), ЦСКА (2016), "Спартак" (2017) и "Локомотив" (2018).
В текущем розыгрыше турнира лидирует "Зенит" (41 очко), но его преследуют сразу пять команд - ЦСКА (36), "Локомотив" (35), "Краснодар" (35) и "Спартак" (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11