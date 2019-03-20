Аршавин: "РПЛ интереснее чемпионатов Италии, Германии и Франции"

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Аршавин: "РПЛ интереснее чемпионатов Италии, Германии и Франции"

Легенда российского футбола Андрей Аршавин сравнил РПЛ с итальянской Серией А, немецкой Бундеслигой и французской Лигой 1.

"В плане интриги у нас чемпионат поинтереснее. Тот же чемпионат Франции вообще можно не начинать смотреть - сразу понятно, что ПСЖ возьмёт титул. В Германии - "Бавария", в Италии - "Ювентус". Это ужасно, а вот борьба за чемпионство в российском первенстве не только радует болельщиков, но и помогает развитию спорта. Игроки прогрессируют при такой высокой конкуренции", - сказал Аршавин.

Стоит отметить, что в РПЛ четыре года подряд меняются чемпионы - "Зенит" (2015), ЦСКА (2016), "Спартак" (2017) и "Локомотив" (2018).

В текущем розыгрыше турнира лидирует "Зенит" (41 очко), но его преследуют сразу пять команд - ЦСКА (36), "Локомотив" (35), "Краснодар" (35) и "Спартак" (33).

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