Аршавин: "Сборная России точно выйдет из группы на ЧМ"

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Аршавин: "Сборная России точно выйдет из группы на ЧМ"Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин признался, что не смог посмотреть матчи национальной команды на Кубке Конфедераций-2017. Несмотря на это, футболист "Кайрата" высоко ценит способности команды и верит в ее успех на домашнем ЧМ.

"Так получилось, что все матчи "Кайрата" проходили одновременно с играми сборной России. Поэтому застал только 15 последних минут игры с Португалией. Мне кажется, если отталкиваться только от результата, то Россия обыграла того, кого должна была обыгрывать, и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны, сборная России могла сыграть вничью с обеими командами и даже обыграть Португалию и Мексику.

Что касается Чемпионата Мира, то если попадется слабая команда, ее можно обыграть, затем с кем-то сыграть вничью – это уже четыре очка, с которыми можно выходить из группы. Думаю, все будут довольны, если сборная на чемпионате мира выйдет из группы. Может ли она выйти из группы? Конечно, может", - сказал он. 

Читайте: "Кайрат" выиграл в Лиге Европы благодаря дублю Аршавина, победы "Иртыша", "Слована" и минского "Динамо" | http://soccernews.ru

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