Аршавин считает, что доиграть чемпионат России можно за 4 недели

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, РПЛ должна быть доиграна. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По мнению футболиста, закончить чемпионат можно за 4 недели.

"Мое мнение как болельщика, зрителя и участника отчасти, хочется, конечно, чтобы чемпионат был продолжен и игры были доиграны. Но, на мой взгляд, нужно готовится к тому, что 10 апреля, когда состоится очередная встреча Тинькофф РПЛ и РФС, придется настраиваться на то, что мы вынуждены будем играть без зрителей. Чтобы отыграть 8 туров, полтора месяца должно хватить. Но вообще, можно и в четыре недели уместиться", - сказал Аршавин.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в России было официально зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело уже 49 человек. Скончалось уже 5 людей.

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