Аршавин считает, что доиграть чемпионат России можно за 4 недели

Теги андрей аршавин

Аршавин считает, что доиграть чемпионат России можно за 4 недели

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, РПЛ должна быть доиграна. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По мнению футболиста, закончить чемпионат можно за 4 недели.

"Мое мнение как болельщика, зрителя и участника отчасти, хочется, конечно, чтобы чемпионат был продолжен и игры были доиграны. Но, на мой взгляд, нужно готовится к тому, что 10 апреля, когда состоится очередная встреча Тинькофф РПЛ и РФС, придется настраиваться на то, что мы вынуждены будем играть без зрителей. Чтобы отыграть 8 туров, полтора месяца должно хватить. Но вообще, можно и в четыре недели уместиться", - сказал Аршавин.

Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. По последним данным,  в России было официально зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело уже 49 человек. Скончалось уже 5 людей.

Не пропустите: Дзюба дома сыграл в футбол с детьми| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" заинтересован в подписании голкипера "Милана" Доннаруммы

"Челси" заинтересован в подписании голкипера "Милана" Доннаруммы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов