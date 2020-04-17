Аршавин считает, что российские тренеры не верили в него
Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что никогда не чувствовал доверия со стороны отечественных тренеров.
"Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002.
В 2002 году я был моложе, всё это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и меня отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед игрой с "Локомотивом". Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Александром Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".
Напомним, что наилучшее выступление в составе сборной России футболист выдал на Евро-2008. Тогда национальная команда дошла до полуфинала престижного турнира под руководством голландца Гуса Хиддинка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20