Аршавин считает, что российские тренеры не верили в него

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Аршавин считает, что российские тренеры не верили в него

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что никогда не чувствовал доверия со стороны отечественных тренеров.

"Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, а в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев. Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002.

В 2002 году я был моложе, всё это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и меня отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед игрой с "Локомотивом". Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Александром Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев", - цитирует Аршавина "Р-Спорт".

Напомним, что наилучшее выступление в составе сборной России футболист выдал на Евро-2008. Тогда национальная команда дошла до полуфинала престижного турнира под руководством голландца Гуса Хиддинка.

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