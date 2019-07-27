Аршавин сделал прогноз на противостояние между "Краснодаром" и "Порту"
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем противостоянии "Краснодара" с "Порту".
"Вильена уже неплохо влился в игру команды, он обладает отличным ударом и показал это в двух матчах РПЛ кряду. Намли еще прибавит, ему нужно адаптироваться к скоростной игре команды.
Я думаю у "Краснодара" хорошие шансы пройти "Порту", - заявил Аршавин.
Отметим, что первый поединок между командами состоится 6 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|3
|6
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Урал
|3
|6
|4
|Рубин
|2
|4
|5
|Ростов
|2
|4
|6
|Спартак Москва
|3
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Динамо Москва
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|2
|4
|10
|Уфа
|3
|3
|11
|Крылья Советов
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|2
|3
|14
|Ахмат
|2
|3
|15
|Оренбург
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0