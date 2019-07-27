Аршавин сделал прогноз на противостояние между "Краснодаром" и "Порту"

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем противостоянии "Краснодара" с "Порту".

"Вильена уже неплохо влился в игру команды, он обладает отличным ударом и показал это в двух матчах РПЛ кряду. Намли еще прибавит, ему нужно адаптироваться к скоростной игре команды.

Я думаю у "Краснодара" хорошие шансы пройти "Порту", - заявил Аршавин.

Отметим, что первый поединок между командами состоится 6 августа.

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