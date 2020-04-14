Аршавин: "Ситуация с зарплатой Кокорина в "Сочи" самая интересная"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре петербургского клуба, прокомментировал решение форварда "Сочи" Александра Кокорина пойти на понижение зарплаты на 50% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в "Сочи" выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в "Зенит". Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом "Сочи", думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи», но ситуация все равно очень интересная", - сказал Аршавин.

Напомним, Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды, которые принадлежат "Зениту". В сочинский клуб форвард перешел этой зимой и успел отыграть 4 матча и забить 3 гола.

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