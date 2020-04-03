Аршавин сказал, что ждет Кокорина летом в Питере

Бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин в инстаграме пообщался с с бывшим одноклубником Александром Кержаковым и рассказал, что думает о нападающем "Сочи" Александре Кокорине.

"Кокора супер, если честно. Жду его летом в Питере", - сказал Аршавин.



Напомним, этой зимой Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

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