Аршавин спас "Кайрат" от поражения в чемпионате Казахстана



В матче 21-го тура чемпионата Казахстана "Кайрат" на выезде сыграл вничью с "Шахтером" (Караганды) благодаря голу российского нападающего Андрея Аршавина.

"Кайрат" пропустил гол в начале второго тайма, но сумел уйти от поражения на третьей компенсированной минуте.

"Шахтер" (Караганда) – "Кайрат" (Алма-Ата) – 1:1 (0:0)

Голы: Вуч, 54 - 1:0, Аршавин, 90+3 (с пенальти) - 1:1.

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