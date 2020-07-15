Аршавин сравнил Дзюбу с футболистами своего поколения

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин выразил мнение, что в его поколение футболисты были сильнее нынешнего форварда петербургского клуба Артема Дзюбы.

"Дзюба лучший игрок чемпионата России за последние 2 года. Он играет лучше, чем он может играть. В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей", - приводит слова Аршавина "Фонтанка".

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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