Аршавин сравнил экс-игроков "Зенита" с дровами
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин в инстаграме выложил фото с горой дров. Снимок экс-игрок подписал: "Разбираем состав".
На фотографии Аршавин отметил своих бывших одноклубников: Павла Погребняка, Александра Кержакова, Вячеслава Малафеева, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Анатолия Тимощука и Александра Соколенко.
"Сволочьььььь", - прокомментировал пост Радимов.
Напомним, зимой 2019 года Аршавин в Центре повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита" получил тренерскую лицензию категории С.
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
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|7
|Арсенал Тула
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|9
|Уфа
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|11
|Тамбов
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