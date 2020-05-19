Аршавин сравнил экс-игроков "Зенита" с дровами

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин в инстаграме выложил фото с горой дров. Снимок экс-игрок подписал: "Разбираем состав".

На фотографии Аршавин отметил своих бывших одноклубников: Павла Погребняка, Александра Кержакова, Вячеслава Малафеева, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Анатолия Тимощука и Александра Соколенко.

"Сволочьььььь", - прокомментировал пост Радимов.

Напомним, зимой 2019 года Аршавин в Центре повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита" получил тренерскую лицензию категории С.