Аршавин сравнил себя и 17-летнего Захаряна

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Легендарный российский футболист Андрей Аршавин порассуждал о перспективах полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.

17-летний хавбек в текущем сезоне дебютировал за первую команду "бело-голубых". Сейчас в его активе 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах.

"Захарян - большой талант. Что мне бросилось в глаза, я ещё в "Динамо-2" это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.

Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит. 17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить", - сказал Аршавин.

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