Аршавин сравнил себя с Лионелем Месси

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Аршавин сравнил себя с Лионелем Месси

Легендарный российский футболист Андрей Аршавин сравнил себя с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"Что касается футбола, у Месси нет таких пробелов, какие есть у меня" - сказал Аршавин.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

Аршавин в течение своей карьеры выступал за "Зенит", "Арсенал", снова "Зенит", "Кубань" и "Кайрат".

Не пропустите: Marca усомнилась в подлинности очередного достижения Лионеля Месси. | http://soccernews.ru

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