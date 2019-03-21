Аршавин стал послом Евро-2020
Легенда российского футбола Андрей Аршавин стал послом Чемпионата Европы 2020 года, сообщает официальный сайт УЕФА.
37-летний россиянин вошёл в список 34 послов континентального первенства из 12 стран.
Помимо Аршавина в этом перечне числятся Тьерри Анри, Алессандро Дель Пьеро, Хави, Марсель Десайи, Руд Гуллит, Давид Трезеге, Юрген Клинсманн, Патрик Клюйверт, Луиш Фигу, Лотар Маттеус, Майкл Оуэн, Нуну Гомеш, Петер Шмейхель, Кларенс Зеедорф, Карлес Пуйоль, Рикарду Карвалью и другие.
Напомним, что Евро-2020 пройдёт в следующем году с 12 июня по 12 июля. Финальная часть турнира состоится в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
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|Команда
|М
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|20
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|Краснодар
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|Ростов
|20
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|Крылья Советов
|19
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|Динамо Москва
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|20
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|20
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