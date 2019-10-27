Аршавин: "Тедеско вызывает уважение"
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в эфире "Матч ТВ" рассказал, что думает о матче 14-го тура чемпионата России, в котором "Спартак" разгромил "Локомотив".
"Этот разгром - неожиданность. Для меня была бы неожиданностью и просто победа "Спартака", а тут - разгром.
Кононов ставил в состав тех, кого покупали, а Тедеско, например, выпустил Ларссона только на замену, Тиля оставил на лавке… Он понимает, что за ним стена, он свободен в своих решениях и не должен ставить определенных игроков в угоду кому-то. Это вызывает уважение", - сказал Аршавин.
"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ. У "Локомотива" 29 очков и 2 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11