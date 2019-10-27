Аршавин: "Тедеско вызывает уважение"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин в эфире "Матч ТВ" рассказал, что думает о матче 14-го тура чемпионата России, в котором "Спартак" разгромил "Локомотив".

"Этот разгром - неожиданность. Для меня была бы неожиданностью и просто победа "Спартака", а тут - разгром.

Кононов ставил в состав тех, кого покупали, а Тедеско, например, выпустил Ларссона только на замену, Тиля оставил на лавке… Он понимает, что за ним стена, он свободен в своих решениях и не должен ставить определенных игроков в угоду кому-то. Это вызывает уважение", - сказал Аршавин.

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ. У "Локомотива" 29 очков и 2 место.

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