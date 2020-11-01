Аршавин: "У "Зенита" есть все шансы остаться в гонке за еврокубковую весну"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал победный матч 13-го тура РПЛ с "Химками" (2:0).
"Трудно пока говорить о том, миновал ли кризис. "Зенит" дал отдохнуть своим лидерам, взял три очка. Мостовой молодец, знал куда должен бежать хороший футболист, поэтому и замкнул передачу на дальней штанге.
У "Зенита" есть все шансы, чтобы остаться в гонке за еврокубковую весну", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
"Зенита" после 13 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ.
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