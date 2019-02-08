Аршавин участвовал в тренировке "Зенита-2"

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Аршавин участвовал в тренировке "Зенита-2"

Экс-хавбек "Зенита" Андрей Аршавин сегодня, 8 февраля, тренировался вместе с "Зенитом-2".

"Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом", - написал футболист в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Аршавин будет участвовать в матче Кубок Легенд-2019.

"Зенит-2" под руководством Владислава Радимова занимает 20-е место в таблице Олимп-ФНЛ.

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