Аршавин участвовал в тренировке "Зенита-2"
Экс-хавбек "Зенита" Андрей Аршавин сегодня, 8 февраля, тренировался вместе с "Зенитом-2".
"Передал опыт молодым, перенял у опытного Радимова и встретился со старым другом", - написал футболист в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Аршавин будет участвовать в матче Кубок Легенд-2019.
"Зенит-2" под руководством Владислава Радимова занимает 20-е место в таблице Олимп-ФНЛ.
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|17
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