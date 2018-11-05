Аршавин уйдет из "Кайрата"

Казахский клуб "Кайрат" на своем сайте написал, что Андрей Аршавин покидает клуб. Игра с карагандинским "Шахтёром" в рамках финального, 33-го, тура Премьер-лиги будет для него последней за команду.

Матч пройдет 11 ноября на стадионе "Центральный" в Алматы.

Аршавин перешел в команду в 2016 году. За три сезона он сыграл больше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

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