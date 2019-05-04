Аршавин в инстаграме поздравил "Зенит" с чемпионством

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Аршавин в инстаграме поздравил "Зенит" с чемпионством

Сегодня, 4 мая, "Зенит" досрочно оформил чемпионство России. В связи с этим экс-игрок петербургской команды Андрей Аршавин в своем инстаграме поздравил команду с победой.

"Поздравляю всех болельщиков "Зенита" с чемпионством. Молодцы! Ну что ж, Питер, отпразднуйте красиво", - сказал Аршавин.

Футболист выступал в "Зените" с 2000 по 2008 год и с 2013 по 2015. На данный момент он является руководителем детского проекта сине-бело-голубых.

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