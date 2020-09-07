Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале"

Теги андрей аршавинарсенал лондонроссия

Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вспомнил о времени в лондонском "Арсенале".

"Переезд в Лондон дался мне с трудом. Там мне не хватало свободы. Там много правил, которые хочешь-не хочешь - надо соблюдать. Русской речи и Питера в целом не хватало. Здесь я по-другому дышу, по-другому себя чувствую.

Я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале". Там я провел 130 матчей. Просто чтобы получилось лучше - надо было уехать раньше. Это первое.

Второе - тренер через какое-то время стал покупать на мое место новых футболистов. Он считал, что они лучше. Ну лучше и лучше. Я делал свою работу", - сказал Аршавин.

Напомним, экс-футболист играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в "Зенит".

А еще: Аршавин: "Не понимаю, зачем у меня берут автографы"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Месси первым приехал на тренировку "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов