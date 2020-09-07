Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вспомнил о времени в лондонском "Арсенале".

"Переезд в Лондон дался мне с трудом. Там мне не хватало свободы. Там много правил, которые хочешь-не хочешь - надо соблюдать. Русской речи и Питера в целом не хватало. Здесь я по-другому дышу, по-другому себя чувствую.

Я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале". Там я провел 130 матчей. Просто чтобы получилось лучше - надо было уехать раньше. Это первое.

Второе - тренер через какое-то время стал покупать на мое место новых футболистов. Он считал, что они лучше. Ну лучше и лучше. Я делал свою работу", - сказал Аршавин.

Напомним, экс-футболист играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в "Зенит".

А еще: Аршавин: "Не понимаю, зачем у меня берут автографы"| http://soccernews.ru