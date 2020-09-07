Аршавин: "В Лондоне мне не хватало свободы. Но я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале"
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вспомнил о времени в лондонском "Арсенале".
"Переезд в Лондон дался мне с трудом. Там мне не хватало свободы. Там много правил, которые хочешь-не хочешь - надо соблюдать. Русской речи и Питера в целом не хватало. Здесь я по-другому дышу, по-другому себя чувствую.
Я бы не сказал, что не заиграл в "Арсенале". Там я провел 130 матчей. Просто чтобы получилось лучше - надо было уехать раньше. Это первое.
Второе - тренер через какое-то время стал покупать на мое место новых футболистов. Он считал, что они лучше. Ну лучше и лучше. Я делал свою работу", - сказал Аршавин.
Напомним, экс-футболист играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в "Зенит".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18