Аршавин включён в символическую сборную чемпионата Казахстана
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин включён в символическую сборную чемпионата Казахстана, сообщает официальный сайт турнира.
36-летний россиянин попал в число 22 лучших игроков по итогам прошлого сезона.
Отметим, что Аршавин сыграл за "Кайрат" в минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги 25 матчей и забил 7 голов.
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