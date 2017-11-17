Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин включён в символическую сборную чемпионата Казахстана, сообщает официальный сайт турнира.

36-летний россиянин попал в число 22 лучших игроков по итогам прошлого сезона.

Отметим, что Аршавин сыграл за "Кайрат" в минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги 25 матчей и забил 7 голов.

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