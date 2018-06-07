Аршавин во второй раз подряд признан игроком месяца в чемпионате Казахстана

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Аршавин во второй раз подряд признан игроком месяца в чемпионате Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам мая.

37-летний футболист в прошлом месяце забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 6 матчах.

Стоит отметить, что Аршавин удостаивается этого звания во второй раз подряд. Ранее он был признан лучшим в апреле.

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