Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
Экс-игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин будет играть за национальную команду на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Ерёменко.
"Очень рады, что наш турнир получил ещё одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России ещё мощнее и ярче", - сообщается пресс-службой на официальном сайте турнира.
Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Аршавин впервые выступит на этом турнире.
Читайте также: Аршавин встретился с детьми от Барановской| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Полузащитник "Наполи" близок к переходу в "Монако"
-
Главный тренер "Сассуоло" прокомментировал уход Кевина-Принса Боатенга в "Барселону"
-
Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
-
ПСЖ пригласил экс-тренера "Арсенала" на пост генерального менеджера
-
Он этого не заслужил: Азар ярко прокомментировал увольнение Анри с поста главного тренера "Монако"
-
Девушка дня: Наталья Игнашевич - прекрасная жена защитника сборной России
-
Нападающий "Манчестер Сити" перешел в "Сантос Лагуну"
-
"Арсенал" и "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Вильярреала"
-
"Парма" подписала 20-летнего игрока из "Фиорентины"
-
ЦСКА интересуется 19-летним нападающим "Гремио"
-
ЦСКА отправился на второй сбор
-
Аргентина попросила Великобританию и Францию продолжать поиски Салы
-
Мы заслуживали большего: Эмери прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "МЮ"
-
"Бетис" нацелился на форварда "Реала"
-
История начинается заново: Жардим прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Монако"
-
Анонс главных событий 26 января
-
5
Главные новости дня: 25 января
-
3
"Бавария" не собирается отпускать своего полузащитника в ПСЖ
-
3
Стало известно, почему затягивается переход Мораты в "Атлетико"
-
3
"Лилль" на выезде одолел "Марсель" и укрепился на втором месте в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10