Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд

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Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд

Экс-игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин будет играть за национальную команду на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Ерёменко.

"Очень рады, что наш турнир получил ещё одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России ещё мощнее и ярче", - сообщается пресс-службой на официальном сайте турнира.

Напомним, в прошлом году сборная России стала победителем Кубка Легенд. В финальном матче российская команда разгромила сборную Португалии со счётом 8:4 и завоевала 10-й титул.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Аршавин впервые выступит на этом турнире. 

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