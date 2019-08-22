Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"

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Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"

Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал о времени, когда он забил четыре гола "Ливерпулю" в 2009 году. Об этом сообщает Sky Sports.

Тот матч в итоге закончился со счетом 4:4.

"Для меня это была обычная игра, ничего особенного. Помню, что на разминке я подумал: "Мы сегодня не проиграем". 

Конечно, я не мог представить, что забью четыре мяча.

Конечно, я остаюсь болельщиком "Арсенала". В Англии я играл только за эту команду, так что остаюсь канониром", - сказал Аршавин.

Аршавин выступал в "Арсенале" с 2009 по 2013 год.

А еще: Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"| http://soccernews.ru
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