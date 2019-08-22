Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"
Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал о времени, когда он забил четыре гола "Ливерпулю" в 2009 году. Об этом сообщает Sky Sports.
Тот матч в итоге закончился со счетом 4:4.
"Для меня это была обычная игра, ничего особенного. Помню, что на разминке я подумал: "Мы сегодня не проиграем".
Конечно, я не мог представить, что забью четыре мяча.
Конечно, я остаюсь болельщиком "Арсенала". В Англии я играл только за эту команду, так что остаюсь канониром", - сказал Аршавин.
Аршавин выступал в "Арсенале" с 2009 по 2013 год.
А еще: Аршавин: "Не увидел большой разницы между "Зенитом" и "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0