Аршавин встретился с детьми от Барановской

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин встретился со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской.

По словам Барановской, спортсмен сделал это впервые за 5 лет. Об этом она сообщила в инстаграме, что Аршавин "осознанно не общался со своими детьми пять лет".

Аршавин начал встречаться с Барановской в 2003 году, однако через 9 лет брака пара рассталась. Девушка осталсь одна с тремя детьми (сын Артем, дочь Яна и сын Арсений) ради Алисы Казьминой, на которой после женился.

Не пропустите: Молодой нападающий "Чертаново" Пиняев отправился на стажировку в "МЮ" | http://soccernews.ru