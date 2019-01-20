Аршавин встретился с детьми от Барановской
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин встретился со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской.
По словам Барановской, спортсмен сделал это впервые за 5 лет. Об этом она сообщила в инстаграме, что Аршавин "осознанно не общался со своими детьми пять лет".
Аршавин начал встречаться с Барановской в 2003 году, однако через 9 лет брака пара рассталась. Девушка осталсь одна с тремя детьми (сын Артем, дочь Яна и сын Арсений) ради Алисы Казьминой, на которой после женился.
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