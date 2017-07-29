Аршавин выбыл на три недели

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин травмировался в матче чемпионата Казахстана против "Атырау".

У 36-летнего россиянина выявлено повреждение передних связок бедра. Сроки восстановления составят порядка трёх недель.

В этом сезоне Аршавин сыграл за "Кайрат" 21 матч и забил 5 голов.

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