Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере
Легенда "Зенита" Андрей Аршавин делает первые успехи на тренерском поприще.
Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", 38-летний специалист выиграл первый трофей в карьере тренера.
Речь идёт о Кубке Санкт-Петербурга, который он завоевал с командой "Газпром" - Академия 2004 года рождения.
Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой @gazpromacademy 2004 года рождения. The first trophy for Andrei Arshavin as a coach! The Gazprom Academy team born in 2004 won the Cup of St.Petersburg.
Напомним, что Аршавин в декабре завершил футбольную карьеру, а через несколько месяцев получил тренерскую лицензию категории C.
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