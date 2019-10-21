Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере

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Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере

Легенда "Зенита" Андрей Аршавин делает первые успехи на тренерском поприще.

Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", 38-летний специалист выиграл первый трофей в карьере тренера.

Речь идёт о Кубке Санкт-Петербурга, который он завоевал с командой "Газпром" - Академия 2004 года рождения.

Напомним, что Аршавин в декабре завершил футбольную карьеру, а через несколько месяцев получил тренерскую лицензию категории C.

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