Аршавин вышел на поле против Катара

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин вышел на поле и сыграл за РФС в матче против федерации футбола Катара.

Голевая Аршавина на Алаева. Пасик как в лучшие времена pic.twitter.com/a1SnM0wSzf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 января 2019 г.

Ранее стало известно, что Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд.

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