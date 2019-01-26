Аршавин вышел на поле против Катара

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Аршавин вышел на поле против Катара

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин вышел на поле и сыграл за РФС в матче против федерации футбола Катара.

Ранее стало известно, что  Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд.

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