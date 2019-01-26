Аршавин вышел на поле против Катара
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин вышел на поле и сыграл за РФС в матче против федерации футбола Катара.
Голевая Аршавина на Алаева. Пасик как в лучшие времена pic.twitter.com/a1SnM0wSzf— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 26 января 2019 г.
Ранее стало известно, что Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд.
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