Аршавин высказался о будущем голкипера "Краснодара" Сафонова в сборной России

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу будущего голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в национальной команде.

"К Черчесову никаких вопросов, идут рабочие моменты. Главное - подготовить команду к Евро. Мы только можем смотреть со стороны, а он знает, чего хочет в конкретной игре и тренировке. Может, людей посмотреть, может, дать возможность сыграться. Лакмусовой бумажкой будет чемпионат Европы.

Сафонов? Для меня он номер один, он лучше Гильерме. Думаю, Сафонова мы точно не увидим на Евро. Мне кажется, чем больше мы о нём говорим, тем меньше у него шансов попасть в состав. Так что надо тишину создать", - передает слова Аршавина "Матч ТВ".



Напомним, 21-летний Сафонов получил вызов в сборную России после матча с Эстонией U21 (4:0) в октябре.

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