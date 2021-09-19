Аршавин высказался о будущем Миранчука в "Аталанте"

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Аршавин высказался о будущем Миранчука в "Аталанте" Фото инстаграм Алексея Миранчука

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлениях полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Миранчук в этом сезоне чаще появляется в составе, однако пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в "Локомотиве", то сейчас лишь редко в каких-то эпизодах видим в "Аталанте".

Думаю, вряд ли его кто-то отпустит, до следующего лета вряд ли он покинет клуб, будет стараться использовать возможности. Однако если так будет продолжаться, то, возможно, следующим летом стоит подумать о смене команды", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В текущем сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах и отметился одной голевой передачей.

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