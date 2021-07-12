Аршавин высказался о финале Евро-2020

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин рассказал о своих впечатлениях от финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

"Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Италия взяла верх над Англией в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

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